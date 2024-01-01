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Спрос на электромобили с пробегом среди украинцев увеличился на 40%

Названы самые популярные электромобили с пробегом, которые покупали в мае этого года.
В мае спрос на электромобили с пробегом вырос на 40% - Auto24

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo10 июня, 11:11
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В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 4,7 тыс. подержанных легковых электромобилей, сообщает Укравтопром.

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Относительно мая прошлого года спрос на импортированные электромобили с пробегом увеличился на 40%. Средний возраст таких авто составил – 5 лет.

В ТОП-10 моделей этого сегмента авторынка в мае попали:

  1. Tesla Model Y - 544 ед.;
  2. Nissan Leaf - 515 ед.;
  3. Tesla Model 3 - 467 ед.;
  4. Kia Niro EV - 322 ед.;
  5. Hyundai Kona Electric - 265 ед.;
  6. Chevrolet Bolt - 218 ед.;
  7. Volkswagen e-Golf - 211 ед.;
  8. Renault Zoe - 204 ед.;
  9. Tesla Model S - 180 ед.;
  10. Audi E-Tron Sportback - 131 ед.

Всего с начала года украинцы приобрели более 20,6 тыс. импортируемых электромобилей с пробегом, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

#Aвтобизнес #Электромобиль #Новости #Б/у автомобили