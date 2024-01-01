Спрос на электромобили с пробегом среди украинцев увеличился на 40%

Tesla Model Y
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В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 4,7 тыс. подержанных легковых электромобилей, сообщает Укравтопром.
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Относительно мая прошлого года спрос на импортированные электромобили с пробегом увеличился на 40%. Средний возраст таких авто составил – 5 лет.
В ТОП-10 моделей этого сегмента авторынка в мае попали:
- Tesla Model Y - 544 ед.;
- Nissan Leaf - 515 ед.;
- Tesla Model 3 - 467 ед.;
- Kia Niro EV - 322 ед.;
- Hyundai Kona Electric - 265 ед.;
- Chevrolet Bolt - 218 ед.;
- Volkswagen e-Golf - 211 ед.;
- Renault Zoe - 204 ед.;
- Tesla Model S - 180 ед.;
- Audi E-Tron Sportback - 131 ед.
Всего с начала года украинцы приобрели более 20,6 тыс. импортируемых электромобилей с пробегом, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 года.