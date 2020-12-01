Стали відомі результати продажів нових авто в листопаді 2020 року.

Минулого місяця українці придбали і зареєстрували 7,1 тис. нових легкових авто. В результаті у річному вираженні цей сегмент автомобільного ринку зменшився майже на 17%.

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Відносно попереднього місяця (жовтня) попит на нові автомобілі впав на 16 відсотків. Таке падіння для українського ринку є досить болючим.

Всього з початку року свої перші реєстраційні номери в Україні отримали 75,6 тис. нових легкових автомобілів, що майже на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

