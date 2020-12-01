Стали известны результаты продаж новых автомобилей в Украине за ноябрь 2020 года.

В прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали 7,1 тыс. новых легковых авто. В результате в годовом выражении этот сегмент автомобильного рынка уменьшился почти на 17%.

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Относительно предыдущего месяца (октября) спрос на новые автомобили упал на 16 процентов. Такое падение для украинского рынка является довольно болезненным.

Всего с начала года свои первые регистрационные номера в Украине получили 75,6 тыс. новых легковых автомобилей, что почти на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.