Попит на нові автомобілі в ЄС зростає

У жовтні 2025 року реєстрації нових легкових автомобілів у країнах ЄС зросли на 5,8 відсотка порівняно з аналогічним місяцем минулого року, досягнувши 916,6 тисячі одиниць. Про це свідчать дані АСЕА, на які посилається Укравтопром.

Ріст відбувся на тлі зниження попиту на традиційні автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами, тоді як ринок електрифікованих авто продовжив демонструвати впевнене зростання.

Динаміка реєстрацій за типом силової установки

Показники жовтня підтверджують структурні зміни на автомобільному ринку ЄС. Єдиним сегментом, який продемонстрував скорочення, стали автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.

Гібриди (HEV) – 316068 автомобілів, зростання на 9 відсотків.

Бензинові авто – 227416 одиниць, падіння на 14 відсотків.

Електромобілі (BEV) – 173173 одиниці, зростання на 39 відсотків.

Плагін-гібриди (PHEV) – 96261 реєстрація, зростання на 43 відсотки.

Дизельні авто – 73830 одиниць, спад на 22 відсотки.

Інші типи – 29861 одиниця, приріст на 19 відсотків.

Сукупний результат демонструє швидке переорієнтування європейських покупців на економічніші та екологічніші рішення, а також посилення конкуренції між виробниками електромобілів і гібридів.

Підсумки десяти місяців та структура ринку

За період із січня по жовтень 2025 року ринок нових легкових авто в ЄС зріс на 1,4 відсотка, до 8974026 реєстрацій. Хоча темпи підйому залишаються стриманими, структура ринку помітно змінилася.

Гібридні автомобілі сформували найбільшу частку – 35 відсотків продажів. Другу позицію зберігають бензинові моделі з часткою 27 відсотків. На третьому місці – електромобілі, які вже охоплюють 16 відсотків ринку, що підтверджує їх стабільне зростання та зміцнення позицій у масовому сегменті.

Поточні дані свідчать про те, що Європейський Союз продовжує рух у напрямку зменшення частки ДВЗ і переходу до екологічнішого автопарку, що відповідає загальній політиці декарбонізації.