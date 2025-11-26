Спрос на новые автомобили в ЕС растет

В октябре 2025 года регистрации новых легковых автомобилей в странах ЕС выросли на 5,8 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, достигнув 916,6 тысячи единиц. Об этом свидетельствуют данные АСЕА, на которые ссылается Укравтопром.

Рост произошел на фоне снижения спроса на традиционные автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, тогда как рынок электрифицированных авто продолжил демонстрировать уверенный рост.

Динамика регистраций по типу силовой установки

Показатели октября подтверждают структурные изменения на автомобильном рынке ЕС. Единственным сегментом, который продемонстрировал сокращение, стали автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Гибриды (HEV) – 316068 автомобилей, рост на 9 процентов.

Бензиновые авто – 227416 единиц, падение на 14 процентов.

Электромобили (BEV) – 173173 единицы, рост на 39 процентов.

Плагин-гибриды (PHEV) – 96261 регистрация, рост на 43 процента.

Дизельные авто – 73830 единиц, спад на 22 процента.

Другие типы – 29861 единица, прирост на 19 процентов.

Совокупный результат демонстрирует быстрое переориентирование европейских покупателей на более экономичные и экологичные решения, а также усиление конкуренции между производителями электромобилей и гибридов.

Итоги десяти месяцев и структура рынка

За период с января по октябрь 2025 года рынок новых легковых авто в ЕС вырос на 1,4 процента, до 8974026 регистраций. Хотя темпы подъема остаются сдержанными, структура рынка заметно изменилась.

Гибридные автомобили сформировали наибольшую долю – 35 процентов продаж. Вторую позицию сохраняют бензиновые модели с долей 27 процентов. На третьем месте – электромобили, которые уже охватывают 16 процентов рынка, что подтверждает их стабильный рост и укрепление позиций в массовом сегменте.

Текущие данные свидетельствуют о том, что Европейский Союз продолжает движение в направлении уменьшения доли ДВС и перехода к более экологичному автопарку, что соответствует общей политике декарбонизации.