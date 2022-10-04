У порівнянні з серпнем цього року реєстрації виросли на 21%.

​У вересні в Україні було зареєстровано нових 613 комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані). Відносно серпневого показника цього року, ринок нових комерційних зріс майже на 21%, повідомляє Укравтопром. Водночас падіння від торішнього показника становило 57%.

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Серед нових вантажівок найбільшим попитом у вересні користувалися авто марки Renault, яких було зареєстровано 171 одиниць.

На другому місці Mercedes-Benz – 83 од.

Третя сходинка рейтингу за Citroen – 51 од.

Четвертий результат належить DAF – 38 од.

Замикає ТОП-5 рейтингу марок Volvo, 36 нових авто якої у минулому місяці отримали свої перші реєстраційні номери.

Всього, з початку року в Україні було зареєстровано 4,9 тис. нових комерційних автомобілів, що майже на 56% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

На ринку нових автобусів та мікроавтобусів продано всього 55 нових автотранспортних засобів, що в шість разів менше, ніж торік. Лідерами ринку виявились Citroen, Volkswagen та Fiat.