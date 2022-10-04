По сравнению с августом текущего года регистрации выросли на 21%.

‚В сентябре в Украине было зарегистрировано новых 613 коммерческих автомобилей (грузовые и специализированные). Относительно августовского показателя этого года рынок новых коммерческих вырос почти на 21%, сообщает Укравтопром. В то же время падение от прошлогоднего показателя составило 57%.

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Среди новых грузовиков наибольшим спросом в сентябре пользовались авто марки Renault, которых было зарегистрировано 171 единица.

На втором месте Mercedes-Benz – 83 ед.

Третья строчка рейтинга по Citroen – 51 ед.

Четвертый результат принадлежит DAF – 38 ед.

Замыкает ТОП-5 рейтинга марок Volvo, 36 новых авто которых в прошлом месяце получили свои первые регистрационные номера.

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 4,9 тыс. новых коммерческих автомобилей, что почти на 56% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

На рынке новых автобусов и микроавтобусов продано всего 55 новых автотранспортных средств, что в шесть раз меньше, чем в прошлом. Лидерами рынка оказались Citroen, Volkswagen и Fiat.