Попит на седани поступово відновлюється

Пам’ятаєте, коли деякі автовиробники заявляли, що припиняють виробництво седанів на користь позашляховиків? Переглядаючи цифри продажів за перше півріччя 2024 року, нам цікаво, як керівники компаній тепер ставляться до цього рішення. Невеликі седани ще не вмерли – їх продажі зростають.

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Почнемо з Nissan. За перше півріччя в США було продано 89 028 Sentra, що на 55% більше, ніж у 2023 році. Це друга за продажами модель у модельному ряду Nissan, випереджаючи численні позашляховики. Якщо такі темпи збережуться, до кінця грудня їх кількість може досягти 180 000. Це легко помістило б його в число 20 найбільш продаваних автомобілів у США. І не забувайте про Versa. Найдешевший новий автомобіль в Америці зріс на 61 відсоток.

Автомобіль, який уже входить до двадцятки кращих, – Honda Civic, і його популярність зростає. Продажі зросли на 38 відсотків до червня, склавши 129 788 автомобілів. Як і Sentra, він займає друге місце в лінійці Honda, легко перевершуючи за продажами субкомпактний HR-V. І щоб ми не забули, Civic зріс майже на 50 відсотків минулого року. Якщо такі темпи збережуться, Civic може потрапити в десятку бестселерів 2024 року.

Ми підозрюємо, що і Toyota Corolla досягне цієї мети. Минулого року вона була за межами групи під номером 12, але продажі Corolla зросли на 25 відсотків у 2024 році. Це 121 991 автомобіль, і, щоб було зрозуміло, це не включає Corolla Cross. Насправді продажі Corolla більш ніж удвічі перевищують продажі її позашляховиків. І це не лише японські бренди, які насолоджуються потужними продажами невеликих автомобілів. Kia Forte зросла на 13 відсотків з 70 473 проданими авто.

Щоб було зрозуміло, позашляховики все ще шалено популярні. Вони вже давно замінили седани як основний автомобіль. Але п’ять невеликих седанів і хетчбеків, згаданих тут, на даний момент становлять майже півмільйона продажів, а минуло лише половину року. Це значна група покупців, яких важко просто ігнорувати. Нам цікаво, скільки часу мине, перш ніж детройтські бренди це усвідомлять.