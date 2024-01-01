Спрос на седаны постепенно восстанавливается

Помните, когда некоторые автопроизводители заявляли, что прекращают производство седанов в пользу внедорожников? Просматривая цифры продаж за первое полугодие 2024 года, нам интересно, как руководители компаний теперь относятся к этому решению. Небольшие седаны еще не умерли – их продажи растут.

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Начнем с Nissan. За первое полугодие в США было продано 89 028 Sentra, что на 55% больше, чем в 2023 году. Это вторая по продажам модель в модельном ряду Nissan, опережая многочисленные внедорожники. Если такие темпы сохранятся, к концу декабря их количество может достичь 180 000. Это легко поместило бы его в число 20 самых продаваемых автомобилей в США. И не забывайте о Versa. Самый дешевый новый автомобиль в Америке вырос на 61 процент.

Автомобиль, который уже входит в двадцатку лучших, – Honda Civic, и его популярность растет. Продажи выросли на 38 процентов к июню, составив 129 788 автомобилей. Как и Sentra, он занимает второе место в линейке Honda, легко превосходя по продажам субкомпактный HR-V. И чтобы мы не забыли, Civic вырос почти на 50 процентов в прошлом году. Если такие темпы сохранятся, Civic может попасть в десятку бестселлеров 2024 года.

Мы подозреваем, что и Toyota Corolla достигнет этой цели. В прошлом году она была за пределами группы под номером 12, но продажи Corolla выросли на 25 процентов в 2024 году. Это 121 991 автомобиль, и, чтобы было понятно, это не включает Corolla Cross. На самом деле продажи Corolla более чем вдвое превышают продажи ее внедорожников. И это не только японские бренды, которые наслаждаются мощными продажами небольших автомобилей. Kia Forte выросла на 13 процентов с 70 473 проданными авто.

Чтобы было понятно, внедорожники все еще безумно популярны. Они уже давно заменили седаны как основной автомобиль. Но пять небольших седанов и хэтчбеков, упомянутых здесь, на данный момент составляют почти полмиллиона продаж, а прошло лишь половину года. Это значительная группа покупателей, которых трудно просто игнорировать. Нам интересно, сколько времени пройдет, прежде чем детройтские бренды это осознают.