За этот год спрос на электромобили в Украине вырос вдвое

Количество электроавто растет год от года. Так, этом году ввезли рекордное количество таких машин - 20 785. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было ввезено 9 736 электрокаров. Об этом информирует opendatabot.ua.

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Всего на электроавто приходится 12,9% от общего количества импортируемых автомобилей.

Среди всех электрокаров наибольшим спросом у украинцев пользуется Tesla - 4 742 автомобиля. На втором месте - Volkswagen: 3 194 электроавто, а замыкает тройку лидеров Nissan - 3 034 электрокара. Самыми востребованными моделями среди “электричек” стали Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Volkswagen ID.4.

Лидером среди регионов по ввозу электрокаров стала Львовщина - 13,5%, за ней следуют Киев (13,1%) и Одесская область (9,3%).