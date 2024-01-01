За цей рік попит на електромобілі в Україні зріс удвічі

Кількість електроавто зростає рік до року. Так, цьогоріч ввезли рекордну кількість таких машин — 20 785. Це у 2,1 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли було ввезено 9 736 електрокарів. Про це інформує opendatabot.ua.

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Загалом на електроавто припадає 12,9% від загальної кількості імпортованих автівок.

Серед усіх електрокарів найбільшим попитом в українців користується Tesla — 4 742 автівки. На другому місці — Volkswagen: 3 194 електроавто, а замикає трійку лідерів Nissan — 3 034 електрокари. Найзатребуванішими моделями серед “електричок” стали Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Volkswagen ID.4.

Лідером серед регіонів з ввезення електрокарів стала Львіщина — 13,5%, за нею йдуть Київ (13,1%) та Одеська область (9,3%).