BMW готує електромобілі початкового рівня під назвою i1 та i2

Як повідомляє Carscoops, джерела, близькі до BMW, стверджують, що i1 і i2 дебютують як повністю електричні альтернативи бензиновим 1-Series і 2-Series у 2027 і 2028 роках відповідно. Автовиробник прагне якомога довше зберегти бензинові моделі на конвеєрі, тому, ймовірно, ці авто продовжуватимуть жити до кінця десятиліття.

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Стверджується, що BMW позиціонуватиме i2 як ідеологічний наступник першого електромобіля компанії – BMW i3. Офіційних подробиць щодо майбутніх моделей немає, проте, інсайдери стверджують, що вони отримають мову дизайну BMW Neue Klasse. До того ж новинки будуть своєрідною “початковою точкою” в лінійці електромобілів BMW, тому розташовуватимуться нижче iX1.

BMW Vision Neue Klasse X (ліворуч) і седан Vision Neue Klasse (праворуч)

Autocar зазначає, що BMW i1 і i2 працюватимуть на новій 800 в архітектурі Neue Klasse під назвою NBx, яка, можливо, також використовуватиметься в основі майбутніх поколінь BMW iX1 і Mini Countryman Electric, адже розрахована для передньопривідних й повнопривідних моделей.

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Продуктовий бос BMW Бернд Кербер сказав, що ці моделі можуть мати «нижчу рентабельність», але все одно важливі для компанії, аби «зв’язуватися з молодим поколінням». Також він додав, що перші моделі Neue Klasse зараз знаходяться на «останній стадії» розробки й готуються до виробництва.

Рендер BMW i2 (Джерело: Autocar)

«Ми створили перші передсерійні автомобілі та їздили на них», — сказав Кербер. BMW має намір випустити шість нових моделей на архітектурі Neue Klasse протягом двох років з моменту дебюту першого такого автомобіля в 2025 році.