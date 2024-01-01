BMW готовит электромобили начального уровня под названием i1 и i2

Как сообщает Carscoops, источники, близкие к BMW, утверждают, что i1 и i2 дебютируют как полностью электрические альтернативы бензиновым 1-Series и 2-Series в 2027 и 2028 годах соответственно. Автопроизводитель стремится как можно дольше сохранить бензиновые модели на конвейере, поэтому, вероятно, эти авто будут продолжать жить до конца десятилетия.

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Утверждается, что BMW будет позиционировать i2 как идеологический преемник первого электромобиля компании – BMW i3. Официальных подробностей относительно будущих моделей нет, однако, инсайдеры утверждают, что они получат язык дизайна BMW Neue Klasse. К тому же новинки будут своеобразной “начальной точкой” в линейке электромобилей BMW, поэтому будут располагаться ниже iX1.

BMW Vision Neue Klasse X (слева) и седан Vision Neue Klasse (справа)

Autocar отмечает, что BMW i1 и i2 будут работать на новой 800 в архитектуре Neue Klasse под названием NBx, которая, возможно, также будет использоваться в основе будущих поколений BMW iX1 и Mini Countryman Electric, ведь рассчитана для переднеприводных и полноприводных моделей.

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Продуктовый босс BMW Бернд Кербер сказал, что эти модели могут иметь "более низкую рентабельность", но все равно важны для компании, чтобы "связываться с молодым поколением". Также он добавил, что первые модели Neue Klasse сейчас находятся на "последней стадии" разработки и готовятся к производству.

Рендер BMW i2 (Источник: Autocar)

"Мы создали первые предсерийные автомобили и ездили на них", - сказал Кербер. BMW намерена выпустить шесть новых моделей на архитектуре Neue Klasse в течение двух лет с момента дебюта первого такого автомобиля в 2025 году.