BMW объявил цены на новый X3 2025 модельного года

В этом году BMW была занята обновлением 2 серии, M3 и других моделей. Сейчас производитель представляет 2025 X3 в двух комплектациях, включающий новые гибридные силовые агрегаты, новейшие настройки информационно-развлекательной системы и свежий дизайн экстерьера. Новый X3 поступит в продажу позже в этом году.

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Он будет доступен в начальной комплектации X3 30 xDrive или топовой комплектации X3 M50 xDrive. Ни один автомобиль не содержит обозначения "i" в своем названии, поскольку BMW теперь зарезервировала эту букву для своих полностью электрических моделей.

X3 30 xDrive использует 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом с 48-вольтовой системой мягкого гибрида, обеспечивающий 255 лошадиных сил. Это больше, чем у предыдущей модели с негибридным двигателем. Однако он разгоняется до сотни за те же 6,0 секунды и достигает максимальной скорости 210 км в час.

X3 M50 xDrive оснащен электрифицированным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом. Он выдает 393 л.с., разгоняя кроссовер до сотни за 4,4 секунды, что равно исходному X3 M40i. Он ограничен электроникой до 250 км в час с дополнительными производительными шинами или 210 км в час с базовыми всесезонными шинами. Полный привод является стандартным для обеих комплектаций, а восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic от BMW является единственной доступной коробкой передач.

Обновленные силовые агрегаты скрываются под полностью новым внешним дизайном, который больше своего предшественника и имеет ту же колесную базу. Новый X3 на немного длиннее и шире и одновременно ниже предшественника.

Новый дизайн X3 включает большие решетки с вертикальными и диагональными полосами на X3 30. L-образные указатели в новых фарах служат дневными ходовыми огнями автомобиля, боковыми габаритами и указателями поворота, тогда как доступны полностью светодиодные фары. Сзади BMW заправляет выхлопные трубы в задний фартук модели начального уровня. Девятнадцатидюймовые легкосплавные диски являются стандартными для X3 30, доступны также 20- и 21-дюймовые варианты.

X3 M50 имеет 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, специфические для М решетки радиатора с горизонтальными полосами, спортивные тормоза M и четыре патрубка выхлопных труб. Решетка радиатора с подсветкой также является стандартной для комплектации, а преимущества производительности включают адаптивную подвеску M Sport, переменное спортивное рулевое управление и задний дифференциал M Sport.

Внутри X3 получил изогнутый дисплей BMW и информационно-развлекательную систему BMW iDrive 9, которую автопроизводитель впервые запустил на BMW X1 2024 года. Есть куча новых функций, например QuickSelect, которая обеспечивает удобный доступ к функциям, которые чаще всего используются водителем, без необходимости копаться в подменю.

Новый дизайн регулируемых спортивных сидений с подогревом и руль с плоским низом также являются стандартными для нового кроссовера. Сиденья доступны в трёх цветах, в то время как комбинация M Veganza/Alcantara является опциональной. В 2025 году BMW также впервые установит панель приборов из ткани для X3.

BMW предложит 10 цветов экстерьера для M50 xDrive, один обычный цвет и девять металликов, а также 11 металлических оттенков для X3 30 xDrive, включая новый цвет Dune Grey metallic. Клиентам также будет доступно более 15 красок BMW Individual.

Прайс на 2025 X3 30 xDrive начинается от 50 675 долларов США. Более спортивный X3 M50 xDrive будет стоить от 65 275 долларов. Это на 780 долларов США и 2380 долларов США больше, чем их аналоги 2024 года выпуска соответственно.