BMW оголосив ціни на новий X3 2025 модельного року

Цього року BMW була зайнята оновленням 2 серії, M3 та інших моделей. Зараз виробник представляє 2025 X3 у двох комплектаціях, що включає нові гібридні силові агрегати, найновіші налаштування інформаційно-розважальної системи та свіжий дизайн екстер’єру. Новий X3 надійде в продаж пізніше цього року.

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Він буде доступний у початковій комплектації X3 30 xDrive або топовій комплектації X3 M50 xDrive. Жоден автомобіль не містить позначення «i» у своїй назві, оскільки BMW тепер зарезервувала цю літеру для своїх повністю електричних моделей.

X3 30 xDrive використовує 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом з 48-вольтовою системою м’якого гібриду, що забезпечує 255 кінських сил. Це більше, ніж у попередньої моделі з негібридним двигуном. Однак він розганяється до сотні за ті ж 6,0 секунди і досягає максимальної швидкості 210 км на годину.

X3 M50 xDrive оснащений електрифікованим 3,0-літровим рядним шестициліндровим двигуном з турбонаддувом. Він видає 393 к.с., розганяючи кросовер до сотні за 4,4 секунди, що дорівнює вихідному X3 M40i. Він обмежений електронікою до 250 км на годину з додатковими продуктивними шинами або 210 км на годину з базовими всесезонними шинами. Повний привід є стандартним для обох комплектацій, а восьмиступенева автоматична коробка передач Steptronic від BMW є єдиною доступною коробкою передач.

Оновлені силові агрегати ховаються під повністю новим зовнішнім дизайном, який більший за свого попередника та має ту саму колісну базу. Новий X3 на трохи довший і ширший і водночас нижчий за попередника.

Новий дизайн X3 включає більші решітки з вертикальними та діагональними смугами на X3 30. L-подібні покажчики в нових фарах служать денними ходовими вогнями автомобіля, бічними габаритами та покажчиками повороту, тоді як доступні повністю світлодіодні фари. Ззаду BMW заправляє вихлопні труби в задній фартух моделі початкового рівня. Дев'ятнадцяти дюймові легкосплавні диски є стандартними для X3 30, доступні також 20- та 21-дюймові варіанти.

X3 M50 отримав 20-дюймові легкосплавні колісні диски, специфічні для М решітки радіатора з горизонтальними смугами, спортивні гальма M і чотири патрубки вихлопних труб. Решітка радіатора з підсвічуванням також є стандартною для комплектації, а переваги продуктивності включають адаптивну підвіску M Sport, змінне спортивне рульове управління та задній диференціал M Sport.

Усередині X3 отримав вигнутий дисплей BMW та інформаційно-розважальну систему BMW iDrive 9, яку автовиробник вперше запустив на BMW X1 2024 року. Є купа нових функцій, як-от QuickSelect, яка забезпечує зручний доступ до функцій, які найчастіше використовуються водієм, без необхідності копатися в підменю.

Новий дизайн регульованих спортивних сидінь з підігрівом і кермо з плоским низом також є стандартними для нового кросовера. Сидіння доступні в трьох кольорах, у той час, як комбінація M Veganza/Alcantara є опціональною. У 2025 році BMW також вперше встановить панель приладів із тканини для X3.

BMW запропонує 10 кольорів екстер’єру для M50 xDrive, один звичайний колір і дев’ять металіків, а також 11 металевих відтінків для X3 30 xDrive, включаючи новий колір Dune Grey metallic. Клієнтам також буде доступно понад 15 фарб BMW Individual.

Прайс на 2025 X3 30 xDrive починається від 50 675 доларів США. Більш спортивний X3 M50 xDrive коштуватиме від 65 275 доларів. Це на 780 доларів США та 2380 доларів США більше, ніж їхні аналоги 2024 року випуску відповідно.