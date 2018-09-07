Українці продовжують купувати вживані авто закордоном та ставити їх на облік в Україні. Попит на такі авто стрімко росте.

У серпні легковий автопарк України поповнився 17,6 тис. автомобілями. За останній літній місяць українці придбали 7,3 тис. нових легкових авто і 10,3 тис. імпортованих машин, що були в експлуатації.

Така кількість первинних реєстрацій автомобілів з пробігом є новим рекордом для національного ринку, повідомляє асоціація “Укравтопром”. У порівнянні з серпнем минулого року попит на старі іномарки виріс майже вдвічі.

Найпопулярнішою маркою серед ввезених вживаних авто залишається Volkswagen. Минулого місяця українці поставили на облік 1544 вживаних фольксвагенів. Це на 65% більше торішнього серпневого результату цієї марки.

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На другому місці рейтингу Renault з показником 1354 старих авто, що на 47% більше ніж роком раніше. Третій результат у Skoda – 1002 авто з пробігом. Попит на вживані шкоди за рік виріс на 64 відсотки. Ford посів четверту сходинку, машини з пробігом цієї марки обрали 717 українців або втричі більше ніж у серпні 2017 року. Замикає п’ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Nissan з результатом 602 машини за місяць.

Всього з початку року українські номери отримали 61,9 тис. легкових авто, які були в експлуатації в інших країнах, що на 86% більше ніж за аналогічний період минулого року, а їх частка на первинному ринку склала вже 63 відсотки.