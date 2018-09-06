В серпні 2018 року в країну ввезли та розмитнили більше десяти тисяч легкових автомобілів з пробігом.

Асоціація "Укравтопром" переконана, що 10,3 тисячі зареєстрованих в Україні – це абсолютний рекорд ввезення вживаних легковиків для національного ринку. Адже це вдвічі більше, аніж у серпні минулого року. Для порівняння – нових легкових авто було зареєстровано 7,3 тисячі.

Серед марок, які українці завозять частіше всього вживаними, лідирує німецький Volkswagen. Їх привезли з різних країн Європи та Америки 1544 одиниці, що на 65% більше, аніж у серпні торік.

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На другому місці рейтингу – французька Renault з показником 1354 старих авто, що на 47% більше ніж роком раніше.

Третій результат у Skoda – 1002 авто з пробігом (плюс 64%).

Ford посів четверту сходинку, машини з пробігом цієї марки обрали 717 українців або втричі більше ніж у серпні 2017 року.

Замикає п’ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Nissan з результатом 602 машини за місяць.

Всього з початку року українські номери отримали 61,9 тис. легкових авто, які були в експлуатації в інших країнах, що на 86% більше ніж за аналогічний період минулого року, а їх частка на первинному ринку склала вже 63%.

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