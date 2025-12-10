Попит на вживані автобуси зростає

За даними Укравтопром, у листопаді український автобусний парк поповнили 308 транспортних засобів, включно з мікроавтобусами. Це на 19 відсотків більше, ніж у листопаді 2024 року, що підтверджує зростання попиту на перевезення людей.

Частка нової техніки, утім, знизилася: у листопаді вона становила 51 відсоток, тоді як торік досягала 63 відсотків. Це свідчить про активізацію імпорту вживаних автобусів, які залишаються економічно привабливими для перевізників.

Найпопулярніші бренди листопада

Нові автобуси:

Ataman – 57 одиниць

ZAZ – 30 одиниць

Isuzu – 20 одиниць

Імпортовані вживані:

Mercedes-Benz – 46 одиниць

VDL – 34 одиниці

Van Hool – 15 одиниць

Динаміка з початку року

За одинадцять місяців 2025 року український автобусний парк зріс на 2421 одиницю, що на 27 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У структурі ринку:

нові автобуси – 1203 одиниці (зростання на 9 відсотків)

вживані – 1218 одиниць (зростання на 50 відсотків)

Ці показники демонструють підсилений інтерес перевізників до оновлення автопарку та підвищення мобільності, водночас відображаючи переорієнтацію частини ринку на доступніші імпортовані вживані моделі.