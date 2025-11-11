У Львові автобус підрізав трамвай: хто постраждав більше

Зіткнулися трамвай № 8 та автобус № 53. Як на своєму сайті повідомляє пресслужба мерії, у результаті ДТП ніхто не постраждав. Переляком відбулися хіба що водії.

Аварія сталася у гарну погоду серед білого дня при чудовій видимості. За попередньою інформацією, водій автобуса № 53, що йшов сполученням "Галицьке перехрестя – Санта Барбара", під час розвороту не пропустив трамвай № 8.

Читайте також У Львові може з'явитись новий знак, який впроваджують в Європі

Водій трамвая й гадки не мав, що його хочуть обігнати

Рейкова машина курсувала за маршрутом "Площа Соборна – вулиця Вернадського". Вагоновод не передбачав лиха, оскільки на цій ділянці дороги у нього була незаперечна перевага в русі.

Проскочила інформація, що цей автобус тільки-тільки вийшов з капремонту. Фото: сайт мерії Львова

Однак щось пішло не так й пріоритет трамвая було проігноровано – "Санта Барбара" вперто поперла мало не на переріз рейковому транспорту, підставивши лівий борт з самісінького переду.

Удар прийшовся приблизно навпроти місця водія автобуса та першого ряду сидіння за ним у зоні колісної арки.

Читайте також Львівські світлофори заговорили та почали економити кошти

На одному з фото, взятому з соціальної мережі, добре видно, що автобус рухався другорядною дорогою, а перед перехрестям у полі зору гарантовано проглядався "трикутник" (знак 2.1) з вимогою поступитися дорогою.

Попри те, що рейковий транспорт і без того має переваги, він рухався головною дорогою, про що свідчить "ромб" – знак 2.3 "Головна дорога".

Одного погляду на фото та знаки достатньо для оцінки ситуації й визначення пріоритетності, але... Фото: Igor Zinkevych, Facebook

Не виключено, що водій автобуса або ж телефоном розмовляв, або ж просто задумався й не звернув увагу на знак "Дай дорогу".

У будь-якому разі збитки нанесені хоча й не колосальні, але ремонт з дешевих не буде.