Львівські світлофори заговорили та почали економити кошти

Масштабний обсяг робіт виконано завдяки проєкту "Доступний Львів: почуй зелене світло".

Як повідомляє мерія, у межах акції закуплено 350 звукових орієнтирів для світлофорів, з яких 128 же змонтували. Загальна сума затрат становить 2,4 млн грн.

Читайте також У Львові озвучать світлофори для пішоходів

"Звукові орієнтири на регульованих переходах подають сигнал, коли вмикається зелене для пішоходів, що дозволяє незрячій людині зрозуміти, коли можна переходити дорогу. Це важлива ініціатива для підвищення безпеки і комфорту пішоходів з порушеннями зору", – зазначив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Львівські світлофори "балакучі" та сяють навіть при знеструмленні

На сьогодні ЛКП «Львівавтодор» обслуговує 173 світлофорні об’єкти, що нараховують понад 2 тис. світлофорів. При цьому 171 світлофорний об’єкт може продовжувати роботу і при знеструмленні.

До речі, згадане підприємство днями встановило чотири системи резервного живлення із сонячними панелями. Для Львова подібне рішення є дебютним. До того ж ні "Львівавтодор", ні мерія на придбання чотирьох блоків безперебійного живлення з сонячними панелями не потратило жодної копійки, бо ці системи місту безоплатно передали з Португалії.

Читайте також Львівські світлофори через відсутність напруги не погаснуть

Місто почало економити на світлофорах

Мова йде не про скупість, а про економічний ефект у прямому розумінні цього слова. Нинішній світлофорний парк з кожним роком обходиться місту дешевше.

За словами директора ЛКП "Львівавтодор" Миколи Власюка, масштабна модернізація світлофорних об’єктів дала гарну результативність.

Читайте також В Україні змінять світлофори: зеленого кольору більше не буде

Цьогоріч світлофори споживають електроенергії на 30% менше. В цифрах це доволі вагомий аргумент економії, оскільки щомісяця нові світлофори економлять понад 10 тисяч кВт електроенергії.

В грошовому вимірі це заощадить міському бюджету півтора мільйона гривень на рік.