Львовские светофоры заговорили и начали экономиить деньги

Масштабный объем работ выполнен благодаря проекту "Доступный Львов: услышь зеленый свет".

Как сообщает мэрия, в рамках акции закуплено 350 звуковых ориентиров для светофоров, из которых 128 же смонтировали. Общая сумма затрат составляет 2,4 млн грн.

"Звуковые ориентиры на регулируемых переходах подают сигнал, когда включается зеленый для пешеходов, что позволяет незрячему человеку понять, когда можно переходить дорогу. Это важная инициатива для повышения безопасности и комфорта пешеходов с нарушениями зрения", – отметил директор ЛКП "Львовавтодор" Николай Власюк.

Львовские светофоры "разговорчивые" и сияют даже при обесточивании

На сегодня ЛКП "Львовавтодор" обслуживает 173 светофорные объекты, насчитывающие более 2 тыс. светофоров. При этом 171 светофорный объект может продолжать работу и при обесточивании.

Кстати, упомянутое предприятие на днях установило четыре системы резервного питания с солнечными панелями. Для Львова подобное решение является дебютным. К тому же ни "Львовавтодор", ни мэрия на приобретение четырех блоков бесперебойного питания с солнечными панелями не потратило ни копейки, так как эти системы городу бесплатно передали из Португалии.

Город начал экономить на светофорах

Речь идет не о скупости, а об экономическом эффекте в прямом смысле этого слова. Нынешний светофорный парк с каждым годом обходится городу дешевле.

По словам директора ЛКП "Львовавтодор" Николая Власюка, масштабная модернизация светофорных объектов дала хорошую результативность.

В этом году светофоры потребляют электроэнергии на 30% меньше. В цифрах это довольно весомый аргумент экономии, поскольку ежемесячно новые светофоры экономят более 10 тысяч кВт электроэнергии.

В денежном выражении это сэкономит городскому бюджету полтора миллиона гривен в год.