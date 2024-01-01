Во Львове озвучат светофоры для пешеходов

Проект Львовавтодора и Visa собрал 2,4 млн грн. На эти деньги получится примерно 350 приборов озвучивания соответствующими аудиосигналами регулируемых пешеходных переходов. Новость озвучила Львовская мэрия.

В первую очередь это будет способствовать адаптации к городской логистики людей с плохим зрением. Кроме этого, это будет аудиоподсказка пешеходам, которые сосредоточены на экранах своих гаджетов.

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"Это стало возможным благодаря поездкам в общественном транспорте с карточкой Visa. Ведь эквивалент 50% стоимости билета Visa направляет на приобретение звуковых ориентиров. Их установят на наиболее загруженных пешеходных переходах города, чтобы улучшить безопасность для всех участников дорожного движения. Благодаря этим устройствам удастся озвучить еще около 170 переходов", – отметили в ЛКП "Львовавтодор".

Также сообщено, что в городе звуковой сигнализацией уже оборудовано около 200 регулируемых пешеходных переходов.

Это была вторая благотворительная акция в общественном транспорте от ЛКП "Львовавтодор" и Visa. Так, ранее благодаря инициативе “Поездки добра – поддержи несокрушимых детей” Visa направила 800 тыс. грн в поддержку маленьких пациентов UNBROKEN Kids.

Параллельно с обустройством регулируемых пешеходных переходов звуковыми сигналами светофоров упомянутое коммунальное предприятие продолжает обеспечивать светофорные комплексы резервным питанием.

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По состоянию на сегодня 162 светофорные объекты могут работать автономно в случае отключения энергоснабжения, что составляет 95,2% от общего количества.