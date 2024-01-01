У Львові озвучать світлофори для пішоходів

Проєкт Львівавтодору та Visa зібрав 2,4 млн грн. На ці гроші вийде приблизно 350 приладів озвучення відповідними аудіосигналами регульованих пішохідних переходів. Новину озвучила Львівська мерія.

В першу чергу це сприятиме адаптації до міської логістики людей з поганим зором. Окрім цього, це буде аудіопідказка пішоходам, які зосереджені на екранах своїх гаджетів.

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"Це стало можливим завдяки поїздкам у громадському транспорті з карткою Visa. Адже еквівалент 50% вартості квитка Visa спрямовує на придбання звукових орієнтирів. Їх встановлять на найбільш завантажених пішохідних переходах міста, щоб покращити безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Завдяки цим пристроям вдасться озвучити ще близько 170 переходів", – зазначили у ЛКП "Львівавтодор".

Також повідомлено, що у місті звуковою сигналізацією вже обладнано близько 200 регульованих пішохідних переходів.

Це була друга благодійна акція у громадському транспорті від ЛКП "Львівавтодор" та Visa. Так, раніше завдяки ініціативі “Поїздки добра – підтримай незламних дітей” Visa скерувала 800 тис. грн на підтримку маленьких пацієнтів UNBROKEN Kids.

Паралельно з облаштування регульованих пішохідних переходів звуковими сигналами світлофорів згадане комунальне підприємство продовжує забезпечувати світлофорні комплекси резервним живленням.

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Станом на сьогодні 162 світлофорні об’єкти можуть працювати автономно у разі вимкнення енергопостачання, що становить 95,2% від загальної кількості.