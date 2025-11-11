Во Львове автобус подрезал трамвай: кто пострадал больше

Столкнулись трамвай № 8 и автобус № 53. Как на своем сайте сообщает пресс-служба мэрии, в результате ДТП никто не пострадал. Испугом отделались разве что водители.

Авария произошла в хорошую погоду среди белого дня при отличной видимости. По предварительной информации, водитель автобуса № 53, что шел сообщением "Галицкий перекресток– Санта Барбара", во время разворота не пропустил трамвай № 8.

Водитель трамвая и понятия не имел, что его хотят обогнать

Рельсовая машина курсировала по маршруту "Площадь Соборная – улица Вернадского". Вагоновод не предвидел беды, поскольку на этом участке дороги у него было неоспоримое преимущество в движении.

Проскочила информация, что этот автобус только-только вышел из капремонта. Фото: сайт мэрии Львова

Однако что-то пошло не так и приоритет трамвая был проигнорирован – "Санта Барбара" упорно поперла чуть ли не на перерез рельсовому транспорту, подставив левый борт.

Удар пришелся примерно напротив места водителя автобуса и первого ряда сидения за ним в зоне колесной арки.

На одном из фото, взятом из социальной сети, хорошо видно, что автобус двигался по второстепенной дороге, а перед перекрестком в поле зрения гарантированно просматривался "треугольник" (знак 2.1) с требованием уступить дорогу.

Несмотря на то, что рельсовый транспорт и без того имеет преимущества, он двигался по главной дороге, о чем свидетельствует "ромб" – знак 2.3 "Главная дорога".

Одного взгляда на фото и знаки достаточно для оценки ситуации и определения приоритетности, но... Фото: Igor Zinkevych, Facebook

Не исключено, что водитель автобуса или же по телефону разговаривал, или же просто задумался и не обратил внимание на знак "Дай дорогу".

В любом случае ущерб нанесенный хотя и не колоссальный, но ремонт из дешевых не будет.