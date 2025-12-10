Спрос на подержанные автобусы растет

По данным Укравтопром, в ноябре украинский автобусный парк пополнили 308 транспортных средств, включая микроавтобусы. Это на 19 процентов больше, чем в ноябре 2024 года, что подтверждает рост спроса на перевозку людей.

Читайте также: Во Львове автобус подрезал трамвай: кто пострадал больше

Доля новой техники, впрочем, снизилась: в ноябре она составляла 51 процент, тогда как в прошлом году достигала 63 процентов. Это свидетельствует об активизации импорта подержанных автобусов, которые остаются экономически привлекательными для перевозчиков.

Самые популярные бренды ноября

Новые автобусы:

Ataman – 57 единиц

ZAZ – 30 единиц

Isuzu – 20 единиц

Импортированные подержанные:

Mercedes-Benz – 46 единиц

VDL – 34 единицы

Van Hool – 15 единиц

Динамика с начала года

За одиннадцать месяцев 2025 года украинский автобусный парк вырос на 2421 единицу, что на 27 процентов больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В структуре рынка:

новые автобусы – 1203 единицы (рост на 9 процентов)

подержанные – 1218 единиц (рост на 50 процентов)

Эти показатели демонстрируют усиленный интерес перевозчиков к обновлению автопарка и повышения мобильности, одновременно отражая переориентацию части рынка на более доступные импортируемые подержанные модели.