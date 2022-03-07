У цей надскладний час багато хто евакуює свої сім’ї, рідних, близьких та знайомих до біль безпечних місць і міст.
У поліції мають кілька порад, що варто брати в авто, під час переміщення на довгі відстані, а що краще залишити вдома.
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Тримайте в багажнику:
- ковдру або спальник на кожного, каримат, аптечку, воду (1-3 л на особу);
- зарядки та живлення від розеток автомобіля;
- домкрат, набір ключів, вогнегасник, електричні "крокодили" для зарядки акумулятора;
- рукавички, знак аварійної зупинки, світловідбиваючий жилет;
- пальне у металевій каністрі, запасне колесо, туристичну лопату;
- запас антифризу, мастила для двигуна, гальмівної рідини;
- буксирувальний трос, автомобільний компресор.
Не слід брати:
- зброю, якщо ви не військовий і зброя незареєстрована;
- ніж з ознаками бойового;
- будь-який військовий атрибут, зокрема стилізований одяг, взуття, сумки та рюкзаки військового типу;
- пальне або іншу легкозаймисту рідину в непризначеній для того тарі.
Перетинаючи блок-пости:
- будьте ввічливими;
- вимкніть світло фар;
- знизіть швидкість та дотримуйтесь дистанції між транспортними засобами;
- зазделегідь підготуйте документи для перевірки;
- зніміть відеореєстратор та не фільмуйте нічого на телефон;
- виконуйте вказівки та відповідайте на запитання перевіряючого;
- за вимогою покажіть вміст багажника та авто.