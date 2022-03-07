У цей надскладний час багато хто евакуює свої сім’ї, рідних, близьких та знайомих до біль безпечних місць і міст.

У поліції мають кілька порад, що варто брати в авто, під час переміщення на довгі відстані, а що краще залишити вдома.

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Тримайте в багажнику:

ковдру або спальник на кожного, каримат, аптечку, воду (1-3 л на особу);

зарядки та живлення від розеток автомобіля;

домкрат, набір ключів, вогнегасник, електричні "крокодили" для зарядки акумулятора;

рукавички, знак аварійної зупинки, світловідбиваючий жилет;

пальне у металевій каністрі, запасне колесо, туристичну лопату;

запас антифризу, мастила для двигуна, гальмівної рідини;

буксирувальний трос, автомобільний компресор.

Не слід брати:

зброю, якщо ви не військовий і зброя незареєстрована;

ніж з ознаками бойового;

будь-який військовий атрибут, зокрема стилізований одяг, взуття, сумки та рюкзаки військового типу;

пальне або іншу легкозаймисту рідину в непризначеній для того тарі.

Перетинаючи блок-пости: