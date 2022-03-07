У цей надскладний час багато хто евакуює свої сім’ї, рідних, близьких та знайомих до біль безпечних місць і міст.

У поліції мають кілька порад, що варто брати в авто, під час переміщення на довгі відстані, а що краще залишити вдома.

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Тримайте в багажнику:

  • ковдру або спальник на кожного, каримат, аптечку, воду (1-3 л на особу);
  • зарядки та живлення від розеток автомобіля;
  • домкрат, набір ключів, вогнегасник, електричні "крокодили" для зарядки акумулятора;
  • рукавички, знак аварійної зупинки, світловідбиваючий жилет;
  • пальне у металевій каністрі, запасне колесо, туристичну лопату;
  • запас антифризу, мастила для двигуна, гальмівної рідини;
  • буксирувальний трос, автомобільний компресор.

Не слід брати:

  • зброю, якщо ви не військовий і зброя незареєстрована;
  • ніж з ознаками бойового;
  • будь-який військовий атрибут, зокрема стилізований одяг, взуття, сумки та рюкзаки військового типу;
  • пальне або іншу легкозаймисту рідину в непризначеній для того тарі.

Перетинаючи блок-пости:

  • будьте ввічливими;
  • вимкніть світло фар;
  • знизіть швидкість та дотримуйтесь дистанції між транспортними засобами;
  • зазделегідь підготуйте документи для перевірки;
  • зніміть відеореєстратор та не фільмуйте нічого на телефон;
  • виконуйте вказівки та відповідайте на запитання перевіряючого;
  • за вимогою покажіть вміст багажника та авто.