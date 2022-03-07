В это сверхсложное время многие эвакуируют свои семьи, родных, близких и знакомых в более безопасные места и города.

В полиции есть несколько советов, что следует брать в авто, во время перемещения на длинные расстояния, а что лучше оставить дома.

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Держите в багажнике:

одеяло или спальник на каждого, каремат, аптечку, воду (1-3 л на человека);

зарядки и питание от розеток автомобиля;

домкрат, набор ключей, огнетушитель, электрические “крокодилы” для зарядки аккумулятора;

перчатки, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет;

горючее в металлической канистре, запасное колесо, туристическую лопату;

запас антифриза, смазки для двигателя, тормозной жидкости;

буксировочный трос, автомобильный компрессор.

Не следует брать:

оружие, если вы не военный и не зарегистрированное оружие;

нож с признаками боевого;

любой военный атрибут, включая стилизованную одежду, обувь, сумки и рюкзаки военного типа;

горючее или другую легковоспламеняющуюся жидкость в непредназначенной для этого таре.

Пересекая блок-посты: