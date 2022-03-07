В это сверхсложное время многие эвакуируют свои семьи, родных, близких и знакомых в более безопасные места и города.
В полиции есть несколько советов, что следует брать в авто, во время перемещения на длинные расстояния, а что лучше оставить дома.
Читайте также Что нужно и что не нужно возить в машине в военное время
Держите в багажнике:
- одеяло или спальник на каждого, каремат, аптечку, воду (1-3 л на человека);
- зарядки и питание от розеток автомобиля;
- домкрат, набор ключей, огнетушитель, электрические “крокодилы” для зарядки аккумулятора;
- перчатки, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет;
- горючее в металлической канистре, запасное колесо, туристическую лопату;
- запас антифриза, смазки для двигателя, тормозной жидкости;
- буксировочный трос, автомобильный компрессор.
Не следует брать:
- оружие, если вы не военный и не зарегистрированное оружие;
- нож с признаками боевого;
- любой военный атрибут, включая стилизованную одежду, обувь, сумки и рюкзаки военного типа;
- горючее или другую легковоспламеняющуюся жидкость в непредназначенной для этого таре.
Пересекая блок-посты:
- будьте вежливы;
- выключите свет фар;
- снизите скорость и соблюдайте дистанцию между транспортными средствами;
- заранее подготовьте документы для проверки;
- снимите видеорегистратор и не снимайте ничего на телефон;
- следуйте указаниям и отвечайте на вопросы проверяющего;
- по требованию укажите содержимое багажника и авто.