В это сверхсложное время многие эвакуируют свои семьи, родных, близких и знакомых в более безопасные места и города.

В полиции есть несколько советов, что следует брать в авто, во время перемещения на длинные расстояния, а что лучше оставить дома.

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Держите в багажнике:

  • одеяло или спальник на каждого, каремат, аптечку, воду (1-3 л на человека);
  • зарядки и питание от розеток автомобиля;
  • домкрат, набор ключей, огнетушитель, электрические “крокодилы” для зарядки аккумулятора;
  • перчатки, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет;
  • горючее в металлической канистре, запасное колесо, туристическую лопату;
  • запас антифриза, смазки для двигателя, тормозной жидкости;
  • буксировочный трос, автомобильный компрессор.

Не следует брать:

  • оружие, если вы не военный и не зарегистрированное оружие;
  • нож с признаками боевого;
  • любой военный атрибут, включая стилизованную одежду, обувь, сумки и рюкзаки военного типа;
  • горючее или другую легковоспламеняющуюся жидкость в непредназначенной для этого таре.

Пересекая блок-посты:

  • будьте вежливы;
  • выключите свет фар;
  • снизите скорость и соблюдайте дистанцию ​​между транспортными средствами;
  • заранее подготовьте документы для проверки;
  • снимите видеорегистратор и не снимайте ничего на телефон;
  • следуйте указаниям и отвечайте на вопросы проверяющего;
  • по требованию укажите содержимое багажника и авто.