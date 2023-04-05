Транзит через Польщу без проходження ветеринарного контролю знову став неможливим.

​​З початку квітня польська сторона знову змінила умови пропуску транзитних вантажів агропродукції в інші країни.

Якщо агропродукція є в спеціальному Переліку, яка створила влада Республіки Польща, то вона обов’язково спрямовується на ветеринарний контроль. Відповідно, якщо вантажівка має цей товар і направляється через пункт пропуску “Яготин-Дорогуськ”, то вона має перебувати в черзі з ветеринарним контролем.

До речі на кордоні з ЄС працюють ще два пункти пропуску

Оголошені 9 березня домовленості між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Міністерства сільського господарства і розвитку села Республіки Польща щодо скасування ветеринарного контролю для транзитних перевізників наразі переглядаються, про подальші зміни буде повідомлено додатково.

У зв’язку з нововведеннями, усі перевізники, які везуть продукцію, що потребує ветеринарного контролю відповідно до вимог ЄС, мають бути зареєстровані в черзі «Ягодин-Дорогуськ. Ветеринарний контроль» на сайті echerha.gov.ua.

Перевізникам, які вже записались до загальної черги з товарами відповідно до Переліку, необхідно перереєструватись в чергу «Ягодин-Дорогуськ. Ветеринарний контроль». Існуючі записи в загальній черзі для транзитних перевізників агропродукції будуть скасовані системою у звʼязку зі зміною умов пропуску вантажів.

Умови перетину кордону для різних груп товарів можуть змінюватись залежно від міжнародних домовленостей і рішень окремих країн.