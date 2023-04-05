Транзит через Польшу без прохождения ветеринарного контроля снова стал невозможен.

С начала апреля польская сторона снова изменила условия пропуска транзитных грузов агропродукции в другие страны.

Если агропродукция есть в специальном Перечне, созданном властями Республики Польша, то она обязательно направляется на ветеринарный контроль. Соответственно, если грузовик имеет этот товар и направляется через пункт пропуска Яготин-Дорогуск, то он должен находиться в очереди с ветеринарным контролем.

Кстати говоря на границе с ЕС работают еще два пункта пропуска

Объявленные 9 марта договоренности между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерства сельского хозяйства и развития села Республики Польша об отмене ветеринарного контроля для транзитных перевозчиков пересматриваются, о дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно.

В связи с нововведениями все перевозчики, везущие продукцию, требующую ветеринарного контроля в соответствии с требованиями ЕС, должны быть зарегистрированы в очереди «Ягодин-Дорогуск. Ветеринарный контроль» на сайте echerha.gov.ua.

Перевозчикам, которые уже записались в общую очередь с товарами в соответствии с Перечнем, необходимо перерегистрироваться в очередь «Ягодин-Дорогуск. Ветеринарный контроль». Имеющиеся записи в общей очереди для транзитных перевозчиков агропродукции будут отменены системой в связи с изменением условий пропуска грузов.

Условия пересечения границы для разных групп товаров могут изменяться в зависимости от международных договоренностей и решений отдельных стран.