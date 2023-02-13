За последнюю неделю новые пункты пропуска начали действовать на границе с Польшей и Румынией.

13 февраля началось движение транспорта на пункте пропуска на границе с Польшей «Нижанковичи – Мальховице», а на прошлой неделе – на границе с Румынией «Дьяковцы – Раковец».

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Пункт пропуска «Нижанковичи – Мальховице» временный, он будет полностью оборудован в ближайшее время. Установлены необходимые модули для работы таможенников и пограничников, построены ограждения и обеспечены все необходимые коммуникации. Благодаря этой инфраструктуре начато оформление и пропуск пустых грузовиков в оба направления.

Завершить работы по обустройству пункта «Нижанковичи – Мальховице» и открыть его для всех типов транспорта планируется до конца этого года.

Новый пункт пропуска «Нижанковичи – Мальховице» рассчитан на перемещение автотранспорта с максимально допустимой массой до 3,5 тонн и предусматривает совместный контроль украинских и польских таможенников и пограничников.

Также в рамках подготовки к открытию пункта пропуска был проведен ремонт автомобильной дороги Т-14-18 Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый. В частности, на участке дороги в новый пункт пропуска устроены дополнительные полосы движения, металлическое ограждение, наружное освещение и светофоры, шлагбаумы.

На прошлой неделе на границе с Румынией был открыт пункт пропуска «Дьяковцы – Раковец» со стороны Черновицкой области. Планируемая пропускная способность составляет до 300 единиц транспортных средств в сутки, в том числе 10 автобусов, 1 550 граждан, из них 500 пешеходов.

В пункте пропуска предусмотрено 6 полос движения для оформления автомобилей и отдельная полоса движения для пересечения границы пешеходами.

В настоящее время пункт пропуска открыт для пропуска только пустых грузовых автомобилей и цистерн. Со временем будут созданы необходимые инфраструктурные условия для перемещения других типов транспортных средств и товаров.