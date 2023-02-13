За останній тиждень нові пункти пропуску почали діяти на кордоні з Польщею та Румунією.

13 лютого розпочався рух транспорту на пункті пропуску на кордоні з Польщею «Нижанковичі – Мальховіце», а минулого тижня – на кордоні з Румунією «Дяківці – Раковець».

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Пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» тимчасовий, його буде повністю обладнано найближчим часом. Наразі встановлено необхідні модулі для роботи митників та прикордонників, побудовано огородження та забезпечено всі необхідні комунікації. Завдяки цій інфраструктурі розпочато оформлення та пропуску пустих вантажівок в обидва напрямки.

Повністю завершити роботи з облаштування пункту «Нижанковичі – Мальховіце» та відкрити його для всіх типів автотранспорту планується до кінця цього року.

Новий пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» розрахований на переміщення автотранспорту з максимально допустимою масою до 3,5 тонни та передбачає спільний контроль українських і польських митників та прикордонників.

Також в рамках підготовки до відкриття пункту пропуску було проведено ремонт автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий. Зокрема, на ділянці дороги до нового пункту пропуску влаштовано додаткові смуги руху, металеве огородження, зовнішнє освітлення та світлофори, шлагбауми тощо.

Минулого тижня на кордоні з Румунією було відкрито пункт пропуску «Дяківці – Раковець» зі сторони Чернівецької області. Запланована пропускна спроможність становить до 300 одиниць транспортних засобів на добу, в тому числі 10 автобусів, 1 550 громадян, з них 500- пішоходів.

У пункті пропуску передбачено 6 смуг руху для оформлення автівок та окрема смуга руху для перетину кордону пішоходами.

Наразі пункт пропуску відкритий для пропуску тільки порожніх вантажних автомобілів та цистерн. Згодом будуть створені необхідні інфраструктурні умови для переміщення інших типів транспортних засобів та товарів.