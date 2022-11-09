Новий Boxster EV, створений під сильним впливом концепції Mission R, буде представлений у 2025 році.

Porsche 718 Boxster і Cayman наступного покоління будуть тільки електричними. Чорний прототип, зображений на цих шпигунських фото, представляє наш перший погляд на те, як виглядатиме новий Boxster з м’яким дахом.

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Якщо ви шанувальник поточної серії 718, новини хороші. Незважаючи на повну відмову від традиційного двигун, Porsche наступного покоління збереже пропорції. Він також буде багато в чому спиратися на Porsche Mission R Concept для стилю, помітного на передній частині, де вузькі, прямокутні фари будуть триматися. Великі повітрозабірники домінують у нижній панелі, хоча ми бачимо, що вони закриті горизонтальними смугами.

Звичні бічні впускні отвори перед задніми колесами також закриті. І якщо цього недостатньо доказів того, що це електромобіль, то задня панель зайве тому підтвердження. Центральний вихлопний отвір явно підроблений, і на цьому прототипі немає інших помітних труб.

Ми, очевидно, дивимося на дуже грубий прототип, який може бути навіть тестовим мулом, одягненим у купу зовнішніх панелей. Тим не менш, Porsche вживає заходів, щоб приховати специфічні лінії кузова, особливо навколо фар і панелей. Цілком можливо, що ці області можуть отримати значні зміни до того, як буде показано серійну модель.

Коли це станеться, ми очікуємо побачити електромобіль на основі архітектури Premium Platform Electric (PPE), яка розробляється спільно з Audi. Porsche вже підтвердила це, заявивши, що поточна платформа 718 вимагатиме «занадто багато компромісів» при переході на електрику. Абсолютно нова модель буде оснащена акумулятором, розташованим між передньою та задньою осями для підтримки балансу в центрі та розподілу ваги. Ми очікуємо версію з одним двигуном, яка буде приводити в рух задні колеса, і вперше для Boxster/Cayman буде запропонована опція з двома двигунами для повного приводу.

Яку потужність матиме електричний 718 Boxster - досі невідомо, хоча Mission R Concept видає не менше 1073 кінських сил (800 кіловат) з переднім і заднім двигунами, що працюють разом. Така сила майже напевно не досягне виробництва, але можна з упевненістю сказати, що нова модель буде досить швидкою.

Porsche вже підтвердив випуск наступного покоління Boxster і Cayman у 2025 році. Очікувати дебют можна десь у 2023 році, а виробництво почнеться наприкінці 2024 року.