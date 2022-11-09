Новый Boxster EV, созданный под сильным влиянием концепции Mission R, будет представлен в 2025 году.

Porsche 718 Boxster и Cayman следующего поколения будут только электрическими. Черный прототип, изображенный на этих шпионских фото, представляет наш первый взгляд на то, как будет выглядеть новый Boxster с мягкой крышей.

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Если вы поклонник текущей серии 718, новости хорошие. Несмотря на полный отказ от традиционного двигателя, Porsche следующего поколения сохранит пропорции. Он также во многом будет опираться на Porsche Mission R Concept для стиля, заметного на передней части, где узкие, прямоугольные фары будут держаться. Большие воздухозаборники доминируют в нижней панели, хотя мы видим, что они закрыты горизонтальными полосами.

Привычные боковые впускные отверстия перед задними колесами закрыты. И если этого недостаточно доказательств того, что это электромобиль, то задняя панель излишне тому подтверждение. Центральное выхлопное отверстие явно подделано, и на этом прототипе нет других заметных труб.

Мы, очевидно, смотрим на очень грубый прототип, который может быть даже тестовым илом, одетым в кучу внешних панелей. Тем не менее, Porsche принимает меры, чтобы скрыть специфические линии кузова, особенно вокруг фар и панелей. Вполне возможно, что эти области могут получить значительные изменения перед тем, как будет показана серийная модель.

Когда это произойдет, мы ожидаем увидеть электромобиль на основе архитектуры Premium Platform Electric (PPE), разрабатываемой совместно с Audi. Porsche уже подтвердила это, заявив, что текущая платформа 718 потребует «слишком много компромиссов» при переходе на электричество. Совершенно новая модель будет оснащена аккумулятором между передней и задней осями для поддержания баланса в центре и распределения веса. Мы ожидаем версию с одним двигателем, которая будет приводить в движение задние колеса и впервые для Boxster/Cayman будет предложена опция с двумя двигателями для полного привода.

Какую мощность будет иметь электрический 718 Boxster - пока неизвестно, хотя Mission R Concept выдает не менее 1073 лошадиных сил (800 киловатт) с передним и задним двигателями, работающими вместе. Такая сила почти наверняка не достигнет производства, но можно с уверенностью сказать, что новая модель будет достаточно быстрой.

Porsche уже подтвердил выпуск следующего поколения Boxster и Cayman в 2025 году. Ожидать дебют можно где-нибудь в 2023 году, а производство начнется в конце 2024 года.