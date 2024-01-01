Porsche може втратити ринок США

Гендиректор Volkswagen і Porsche Олівер Блюм висловив глибоке занепокоєння з приводу невирішеної торгової суперечки з США, попередивши, що якщо поточний рівень тарифів у 27,5% збережеться, експорт німецьких автомобілів до США стане економічно невигідним, пише Укравтопром.

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Олівер Блюм акцентував, що жодна стратегія не зможе подолати такі високі витрати, підкресливши гострий вплив на компанію Porsche, яка експортує свої авто з Європи до США.

Без розв'язання проблеми надвисоких мит американський ринок може стати непридатним для роботи німецької компанії.

Нагадаємо, Porsche випускає автомобілі на двох основних заводах у Німеччині: Цуффенхаузен (поблизу Штутгарта) і Лейпциг. Цуффенхаузен – головний завод, де виробляються спортивні автомобілі та двигуни. Лейпциг спеціалізується на масових моделях, таких як Cayenne, Macan і Panamera.