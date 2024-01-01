Porsche может потерять рынок США

Гендиректор Volkswagen и Porsche Оливер Блюм выразил глубокое беспокойство по поводу нерешенного торгового спора с США, предупредив, что если текущий уровень тарифов в 27,5% сохранится, экспорт немецких автомобилей в США станет экономически невыгодным, пишет Укравтопром.

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Оливер Блюм акцентировал, что ни одна стратегия не сможет преодолеть такие высокие расходы, подчеркнув острое влияние на компанию Porsche, которая экспортирует свои авто из Европы в США.

Без решения проблемы сверхвысоких пошлин американский рынок может стать непригодным для работы немецкой компании.

Напомним, Porsche выпускает автомобили на двух основных заводах в Германии: Цуффенхаузен (вблизи Штутгарта) и Лейпциг. Цуффенхаузен – главный завод, где производятся спортивные автомобили и двигатели. Лейпциг специализируется на массовых моделях, таких как Cayenne, Macan и Panamera.