Подержанные Porsche 911 Dakar стоят дороже, чем продавались новыми

Вдохновленный бездорожьем Porsche 911 Dakar предназначен для ценителей бездорожья и является одним из самых удобных для повседневного использования Porsche 911, поскольку имеет увеличенный дорожный просвет. Однако, чаще всего эти машины простаивают в гаражах, поскольку являются настоящим сокровищем для коллекционеров.

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Как рассказывает Carscoops, этот серый 911 Dakar 2023 года, стоил 239 640 долларов, когда был новым, но только что был продан на аукционе Bring a Trailer за 340 000 долларов. И это далеко не единичный случай. С начала года пять других Dakar были проданы на том же аукционе за более 300 тысяч долларов.

Данный автомобиль имеет сдержанное внешнее окрашивание (опция за 3270 долларов), что контрастирует с карбоновой крышей за $ 3890, украшенные ярко-красной клеткой сиденья и аудиосистему Burmester за 3980 долларов. Porsche 911 Dakar оснащен 3,0-литровый шестицилиндровый твин-турбо двигателем мощностью 480 л.с. и в этой модели он даже не обкатанный, поскольку одометр показывает пробег всего в 800 километров.

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Безусловно, Dakar является более особенным, чем обычный 911, и является первым в своем роде от Porsche, несмотря на то, что он черпает вдохновение из классических раллийных автомобилей компании. Однако, данная модель не совсем редкая, поскольку немецкий автопроизводитель построил 2500 единиц.