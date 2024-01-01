Вживані Porsche 911 Dakar коштують дорожче, ніж продавались новими

Натхненний бездоріжжям Porsche 911 Dakar призначений для поціновувачів бездоріжжя та є одним з найзручніших для повсякденного використання Porsche 911, оскільки має збільшений дорожній просвіт. Проте, найчастіше ці автівки простоюють в гаражах, оскільки є справжнім скарбом для колекціонерів.

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Як розповідає Carscoops, цей сірий 911 Dakar 2023 року, коштував 239 640 доларів, коли був новим, але щойно був проданий на аукціоні Bring a Trailer за 340 000 доларів. І це далеко не поодинокий випадок. З початку року п’ять інших Dakar були продані на тому ж аукціоні за понад 300 тисяч доларів.

Даний автомобіль має стримане зовнішнє фарбування (опція за 3270 доларів), що контрастує з карбоновим дахом за $3890, оздоблені яскраво-червоною кліткою сидіння та аудіосистему Burmester за 3980 доларів. Porsche 911 Dakar оснащений 3,0-літровий шестициліндровим твін-турбо двигуном потужністю 480 к.с. й у цієї моделі він навіть не обкатаний, оскільки одометр показує пробіг лише у 800 кілометрів.

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Безумовно, Dakar є більш особливим, ніж звичайний 911, і є першим у своєму роді від Porsche, попри те, що він черпає натхнення з класичних ралійних автомобілів компанії. Однак, дана модель не зовсім рідкісна, оскільки німецький автовиробник побудував 2500 одиниць.