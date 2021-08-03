Business News повідомляє, що Isar Aerospace є потенційним конкурентом Blue Origin Джеффа Безоса та SpaceX Ілона Маска у виробництві ракет та запуску супутників.

Інвестиційний холдинг Porsche SE повідомив про розширення свого портфелю, з придбанням 1% акцій німецької космічної компанії Isar Aerospace.

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Обсяг нового раунду фінансування від склав близько 75 мільйонів доларів США. Загалом же Isar Aerospace зібрав понад 180 мільйонів доларів США від відомих інвесторів, таких як HV Capital, Lakestar, Earlybird та Airbus Ventures.

“Як інвестор, зосереджений на мобільності та промислових технологіях, ми переконані, що недорогий та гнучкий доступ до космосу призведе до інновацій у багатьох галузях промисловості. З Isar Aerospace ми інвестуємо у компанію, яка має найкращі передумови для того, щоб зарекомендувати себе як провідний європейський виробник ракет-носіїв”, – каже Лутц Мешке, керівник Porsche SE, додаючи, що швидкий розвиток цієї компанії вражає.

Isar Aerospace планує перший запуск ракети “Спектр” власної розробки вже наступного року. А виведення на орбіту супутників обіцяє бути особливо економічним та гнучким за часом.

Комерційний попит на запуск малих супутників значно зростає, оскільки компанії у галузях, які стрімко розвиваються, дедалі більше покладаються на супутникові технології для запуску програмних додатків. Минулого місяця SpaceX вивела на орбіту 88 супутників за один запуск ракети для різних замовників. Того ж дня Virgin Orbit відправила в космос супутники, які належать міністерству оборони США, польському стартапу SatRevolution і Королівським військово-повітряним силам Нідерландів.