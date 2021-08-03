Business News сообщает, что Isar Aerospace является потенциальным конкурентом Blue Origin Джефф Безос и SpaceX Илона Маска в производстве ракет и запуска спутников.

Инвестиционный холдинг Porsche SE сообщил о расширении своего портфеля, с приобретением 1% акций немецкой космической компании Isar Aerospace.

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Объем нового раунда финансирования от составил около 75 миллионов долларов США. В целом же Isar Aerospace собрал более 180 миллионов долларов США от известных инвесторов, таких как HV Capital, Lakestar, Earlybird и Airbus Ventures.

"Как инвестор, сосредоточен на мобильности и промышленных технологиях, мы убеждены, что недорогой и гибкий доступ в космос приведет к инновациям во многих отраслях промышленности. С Isar Aerospace мы инвестируем в компании, которая имеет лучшие предпосылки для того, чтобы зарекомендовать себя как ведущий европейский производитель ракет-носителей", – говорит Лутц Мешке, руководитель Porsche SE, добавляя, что быстрое развитие этой компании впечатляет.

Isar Aerospace планирует первый запуск ракеты "Спектр" собственной разработки в следующем году. А вывод на орбиту спутников обещает быть особенно экономическим и гибким по времени.

Коммерческий спрос на запуск малых спутников значительно возрастает, поскольку компании в глазах стремительно развиваются, все больше полагаются на спутниковые технологии для запуска приложений. В прошлом месяце SpaceX вывела на орбиту 88 спутников за один запуск ракеты для различных заказчиков. В тот же день Virgin Orbit отправила в космос спутники, которые принадлежат министерству обороны США, польскому стартапу SatRevolution и Королевским военно-воздушным силам Нидерландов.