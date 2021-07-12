Немецкий автомобильный бренд уже имеет определенный опыт в секторе недвижимости, однако раньше это были единичные проекты, а сейчас речь идет о целой сети фирменных гостиниц.

Porsche объявила о начале масштабного проекта, результатом которого станут фирменные отели Porsche по всему миру, которые должны "поднять роскошный дизайн на новый уровень".

Также интересно: Лесная "избушка" от Aston Martin стоит 7,7 миллиона долларов

Подразделение Porsche Design было создано десять лет, после основания самой компании Porsche. Имея 50-летний опыт в создании самых разнообразных вещей, от шариковых ручек до яхт и небоскребов, в Porsche Design решили внести свою ДНК в люксовую недвижимость по всему миру.

Фото: Маркус Бернхардт, генеральный директор Steigenberger Hotels AG / Deutsche Hospitality и Ян Беккер, генеральный директор Porsche Design / Porsche

Совместно с немецкой компанией Steigenberger Hotels & Resorts компания Porsche возведет сеть отелей в разных городах мира. В каких городах или странах появятся гостиницы – Porsche не говорит, а также то, сколько их будет или когда откроется первый. Все, что пока известно, это название сети: Steigenberger Porsche Design Hotels.

Фото: отель Steigenberger Hotel Bad Neuenahr / Porsche

"Штайгенбергер" построил свои первые отели в знаменитом курортном городке Баден-Баден еще в 1930 году, поэтому эта компания выглядит идеальным партнером для воплощения наследия Porsche Design в эксклюзивной недвижимости.

Фото: первый жилой дом Porsche Design Tower построен в Майами в 2017 году / YouTube

Porsche уже имеет опыт в архитектуре. Несколько лет назад в Майами был открыт первый жилой дом Porsche Design, построенный американской компанией Dezer Development. Что сделало этот небоскреб особенно потрясающим, то это его запатентованный автомобильный лифт, который завозит жителей домой вместе с машиной. Буквально. Поэтому в каждой квартире есть гараж с прозрачными стенками, чтобы любоваться своим автомобилем, конечно, марки Porsche.