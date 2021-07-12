Німецький автомобільний бренд вже має певний досвід у секторі нерухомості, однак раніше це були одиничні проєкти, а зараз мова йде про цілу мережу фірмових готелів.

Porsche оголосила про початок масштабного проєкту, результатом якого стануть фірмові готелі Porsche по усьому світу, які повинні “підняти розкішний дизайн на новий рівень”.

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Підрозділ Porsche Design був створений через десять років, після заснування самої компанії Porsche. Маючи 50 років досвіду у створенні найрізноманітніших речей, від кулькових ручок до яхт і хмарочосів, у Porsche Design вирішили внести своє ДНК у люксову нерухомість по всьому світу.



Фото: Маркус Бернхардт, генеральний директор Steigenberger Hotels AG / Deutsche Hospitality та д-р Ян Бекер, генеральний директор Porsche Design / Porsche

Спільно з німецькою компанією Steigenberger Hotels & Resorts компанія Porsche зведе мережу готелів у різних містах світу. В яких містах чи країнах з’являться готелі – Porsche не каже, як і того, скільки їх буде чи коли відкриється перший. Усе, що наразі відомо, це назва мережі: Steigenberger Porsche Design Hotels.



Фото: готель Steigenberger Hotel Bad Neuenahr / Porsche

“Штайгенбергер” побудував свої перші готелі у знаменитому курортному містечку Баден-Баден ще у 1930 році, тому ця компанія виглядає ідеальним партнером для втілення спадщини Porsche Design у ексклюзивній нерухомості.

Фото: перший житловий будинок Porsche Design Tower побудований в Маямі у 2017 році / YouTube

Porsche вже має досвід в архітектурі. Кілька років тому у Майамі було відкрито перший житловий будинок Porsche Design, зведений американською компанією Dezer Development. Що зробило цей хмарочос особливо приголомшливим, це його запатентований автомобільний ліфт, який завозить мешканців додому разом з машиною. Буквально. Тому в кожній квартирі є гараж з прозорими стінками, аби милуватись своїм автомобілем, звісно, марки Porsche.