Це перший проект студії Aston Martin Design у сфері приватної житлової нерухомості. І це справжній шедевр.

Студія Aston Martin Design спільно з бюро S3 Architecture завершила проект заміського житлового комплексу Sylvan Rock. Резиденція розташована у парі годин їзди від Манхеттена, штат Нью-Йорк, США.

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Маєток Sylvan Rock – це 22,6 гектари землі, скель і лісу, розкішний будинок, оздоровчий павільйон, гостьові будиночки та “автомобільна галерея”, яка замінює традиційний гараж.

Дизайн споруд виконаний у стилі модерн, він ідеально вписаний в контекст місцевості. Наприклад, лінія даху головного будинку імітує зазубрені виступи оточуючих скель.

Резиденцію Sylvan Rock наразі продає агентство нерухомості Corcoran Country Living. Повністю вмебльований і готовий до життя маєток оцінений у 7,7 мільйона доларів. На жаль для майбутнього покупця, автомобіль Aston Martin до цього житла не додається, на відміну від квартир у хмарочосі Aston Martin Residences.

Фото: резиденція Sylvan Rock від Aston Martin / Autoevolution