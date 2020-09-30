Это первый проект студии Aston Martin Design в сфере частной жилой недвижимости. И это настоящий шедевр.

Студия Aston Martin Design совместно с бюро S3 Architecture завершила проект загородного жилого комплекса Sylvan Rock. Резиденция расположена в паре часов езды от Манхэттена, штат Нью-Йорк, США.

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Имение Sylvan Rock – это 22,6 гектара земли, скал и леса, роскошный дом, оздоровительный павильон, гостевые домики и “автомобильная галерея”, которая заменяет традиционный гараж.

Дизайн зданий выполнен в стиле модерн, он идеально вписан в контекст местности. Например, линия крыши главного дома имитирует зазубренные выступы окружающих скал.

Резиденцию Sylvan Rock в настоящее время продает агентство недвижимости Corcoran Country Living. Полностью меблирован и готов к жизни особняк оценен в 7,7 миллиона долларов. К сожалению для будущего покупателя, автомобиль Aston Martin к этому жилью не добавляется, в отличие от квартир в небоскребе Aston Martin Residences.

Фото: резиденция Sylvan Rock от Aston Martin / Autoevolution