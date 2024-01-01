Porsche не буде відмовлятись від бензинового V-8 для Cayenne

Цього тижня Porsche визнала, що її плани з електрифікації можуть бути надто амбітними. Компанія як і інші автовиробники, які продають електромобілі, спостерігають уповільнення продажів, і багато з них переглядають свої плани на майбутнє.

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Четверте покоління Cayenne дебютує в другій половині десятиліття як повністю електричний автомобіль, але автовиробник також продовжить пропонувати поряд з новою модель третього покоління з бензиновим двигуном.

Porsche продовжить інвестувати в поточне покоління Cayenne, включаючи вдосконалення лінійки силових агрегатів і підвищення ефективності двигуна V-8 для відповідності майбутнім нормам викидів. Він також витратить гроші на гібриди, пропонуючи Cayenne з трьома варіантами силових агрегатів у всьому світі до 2030 року та далі.

Хоча Porsche планує зберегти Cayenne з двигуном внутрішнього згоряння, він не відмовляється повністю від своїх зусиль з електрифікації. За словами генерального директора компанії Олівера Блюма, Porsche може поставляти більше 80 відсотків своїх нових автомобілів як електромобілі у 2030 році, якщо буде попит споживачів. Однак поточні тенденції продажів припускають, що перехід на електромобілі може тривати довше, ніж очікувалося, тому Porsche та майже усі інші виробники коригують плани.

Автовиробник уже тестує електричний Cayenne у реальних умовах. Перші прототипи офіційно покинули завод, і через кілька років вони пройдуть сувору програму оцінювання, проїхавши мільйони миль від сьогоднішнього моменту до запуску SUV. Він працюватиме на архітектурі Porsche Premium Platform Electric і, ймовірно, матиме кілька конфігурацій батареї та трансмісії.