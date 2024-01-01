VW переглянув свої плани по електрифікації

Справедливо сказати, що перехід на електромобілі відбувається не так, як передбачали деякі автовиробники. Кілька виробників відкладають переглядають свої плани, у тому числі й Volkswagen.

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Минулого року компанія Volkswagen підрахувала, що до кінця десятиліття на електромобілі припадатиме 80 відсотків річних продажів у Європі. Такий прийом моделей ID спонукав VW переглянути свою стратегію.

Зі 180 мільярдів євро (196 мільярдів доларів), виділених у 2023 році переважно на електромобілі наступного покоління, німецький бренд тепер використає одну третину для продовження розробки двигунів внутрішнього згоряння. Про це заявив Арно Антліц, головний фінансовий директор і головний операційний директор Volkswagen Group. Компанія має намір витратити приблизно 60 мільярдів євро (65 мільярдів доларів), щоб «підтримати конкурентоспроможність наших автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння».

Виступаючи на заході, проведеному Reuters у Мюнхені, фінансовий і головний операційний директор додав, що «майбутнє електричне, але минуле не закінчилося. Це третина, і вона залишиться третиною». Це суттєвий відхід від попереднього плану, оголошеного наприкінці 2022 року, щодо виробництва та продажу лише електромобілів у Європі з 2033 року.

Минулого року керівник бренду VW Томас Шефер назвав ICE «старою технологією» в контексті електронного палива. Він описав дискусії навколо синтетичного палива як не що інше, як «непотрібний шум». Це незважаючи на той факт, що один з брендів VW Group (Porsche) активно бере участь у виробництві синтетичного палива на заводі в Чилі.

Інші марки високого класу з імперії VW також уважно стежать за тим, як розвивається екологічне паливо. Bugatti навіть думає про проектування заправних станцій, які можна було б встановити вдома у власника та заправляти синтетичним паливом. Lamborghini вважає, що двигун внутрішнього згоряння можна врятувати, якщо змусити його працювати на чомусь іншому, ніж на викопному паливі. Bentley також досліджує майже вуглецево-нейтральне паливо.

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Говорячи про базовану в Крю марку, Bentley відсунула свою мету перейти лише на електромобілі до 2030 року, відклавши її на три роки. Подібним чином, Ford більше не думає, що до 2030 року в Європі він зможе повністю електричний. Aston Martin нещодавно також змінив свій курс і продовжить виробляти автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння в наступному десятилітті.

Зрозуміло, що все більше і більше автомобільних компаній переглядають свої стратегії щодо електромобілів, оскільки люди поки що не хочуть відмовлятися від ДВС. Виробники автомобілів опинилися в досить скрутному становищі, оскільки нормативи викидів стають жорсткішими, що вимагає інвестицій, щоб традиційні двигуни працювали чистіше. У той же час електричний наступ з боку Китаю викликає занепокоєння багатьох гравців.