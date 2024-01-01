VW пересмотрел свои планы по электрификации

Справедливо сказать, что переход на электромобили происходит не так, как предполагали некоторые автопроизводители. Несколько производителей откладывают или пересматривают свои планы, в том числе и Volkswagen.

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В прошлом году компания Volkswagen подсчитала, что к концу десятилетия на электромобили будет приходиться 80 процентов годовых продаж в Европе. Такой прием моделей ID побудил VW пересмотреть свою стратегию.

Из 180 миллиардов евро (196 миллиардов долларов), выделенных в 2023 году преимущественно на электромобили следующего поколения, немецкий бренд теперь использует одну треть для продолжения разработки двигателей внутреннего сгорания. Об этом заявил Арно Антлиц, главный финансовый директор и главный операционный директор Volkswagen Group. Компания намерена потратить примерно 60 миллиардов евро (65 миллиардов долларов), чтобы "поддержать конкурентоспособность наших автомобилей с двигателем внутреннего сгорания".

Выступая на мероприятии, проведенном Reuters в Мюнхене, финансовый и главный операционный директор добавил, что "будущее электрическое, но прошлое не закончилось. Это треть, и она останется третью часть". Это существенный отход от предыдущего плана, объявленного в конце 2022 года, по производству и продаже только электромобилей в Европе с 2033 года.

В прошлом году руководитель бренда VW Томас Шефер назвал ICE "старой технологией" в контексте электронного топлива. Он описал дискуссии вокруг синтетического топлива как не что иное, как "ненужный шум". Это несмотря на тот факт, что один из брендов VW Group (Porsche) активно участвует в производстве синтетического топлива на заводе в Чили.

Другие марки высокого класса из империи VW также внимательно следят за тем, как развивается экологическое топливо. Bugatti даже думает о проектировании заправочных станций, которые можно было бы установить дома у владельца и заправлять синтетическим топливом. Lamborghini считает, что двигатель внутреннего сгорания можно спасти, если заставить его работать на чем-то другом, чем на ископаемом топливе. Bentley также исследует почти углеродно-нейтральное топливо.

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Говоря о базирующейся в Крю марке, Bentley отодвинула свою цель перейти только на электромобили до 2030 года, отложив ее на три года. Подобным образом, Ford больше не думает, что к 2030 году в Европе он сможет полностью электрический. Aston Martin недавно также изменил свой курс и продолжит производить автомобили с двигателями внутреннего сгорания в следующем десятилетии.

Понятно, что все больше и больше автомобильных компаний пересматривают свои стратегии в отношении электромобилей, поскольку люди пока что не хотят отказываться от ДВС. Производители автомобилей оказались в довольно затруднительном положении, поскольку нормативы выбросов становятся жестче, что требует инвестиций, чтобы традиционные двигатели работали чище. В то же время электрическое наступление со стороны Китая вызывает беспокойство многих игроков.