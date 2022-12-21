Автопроизводители делают большие ставки на аккумуляторы, но исследуют другие альтернативные технологии. Компания Porsche инвестировала в синтетическое топливо и эти усилия прогрессируют.

Автопроизводитель объявил о начале производства синтетического топлива на своем заводе в Чили. Porsche отметил достижения, заправив 911 первыми производимыми литрами.

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eFuel производится из воды и углекислого газа с помощью энергии ветра, что является одной из причин расположения завода в Пунта-Аренас. На юге Чили ветрено, бризы дуют около 270 дней в году, что позволяет ветровым турбинам работать на полную мощность. Он также расположен вблизи Магелланового пролива, что делает его удобным для доставки топлива по всему миру.

Пилотная фаза завода будет производить около 130 000 литров eFuel в год. Этого недостаточно, чтобы удовлетворить бытовые нужды в горючем. Но это только первый этап.

Есть планы увеличить производство eFuel к середине десятилетия, производя до прогнозируемых 55 миллионов литров в год. Компания ожидает, что через два года ее мощность увеличится до 550 миллионов литров.

Несмотря на то, что eFuels поможет Porsche достичь цели углеродной нейтральности, которой требуют «зеленые» к 2030 году, она также будет иметь другие преимущества. Синтетическое топливо может помочь обеспечить более 1,3 млрд автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые будут на дорогах десятилетиями.

Михаэль Штайнер, член исполнительного совета по развитию и исследованиям Porsche, сказал, что eFuels «предложит владельцам существующих автомобилей почти нейтральную альтернативу углероду». И это поможет автопроизводителю держать свои автомобили из ДВС, подержанные и новые, на дороге.

Синтетическое топливо и альтернативы BEV не являются чем-то новым. Audi опробовала синтетическое дизельное топливо еще в 2010 году, а автопроизводители все еще инвестируют и разрабатывают транспортные средства, работающие на водороде. Вероятным сценарием является будущее, где многочисленные технологии влияют на то, как мы двигаемся, с BEV, водородом и eFuel, доступными для различных приложений.