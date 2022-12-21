Автовиробники роблять великі ставки на акумулятори, але також досліджують інші альтернативні технології. Компанія Porsche інвестувала в синтетичне паливо, і ці зусилля прогресують.

Автовиробник оголосив про початок виробництва синтетичного палива на своєму заводі в Чилі. Porsche відзначив досягнення, заправивши 911 першими виробленими літрами.

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eFuel виготовляється з води та вуглекислого газу за допомогою енергії вітру, що є однією з причин розташування заводу в Пунта-Аренас. На півдні Чилі вітряно, бризи дмуть близько 270 днів на рік, що дозволяє вітровим турбінам працювати на повну потужність. Він також розташований поблизу Магелланової протоки, що робить його зручним для доставки палива по всьому світу.

Пілотна фаза заводу вироблятиме близько 130 000 літрів eFuel на рік. Цього недостатньо, щоб задовольнити побутові потреби у пальному. Але це лише перший етап.

Є плани збільшити виробництво eFuel до середини десятиліття, виробляючи до прогнозованих 55 мільйонів літрів на рік. Компанія очікує, що через два роки її потужність збільшиться до 550 мільйонів літрів.

Незважаючи на те, що eFuels допоможе Porsche досягти мети вуглецевої нейтральності, якої вимагають «зелені» до 2030 року, вона також матиме інші переваги. Синтетичне паливо може допомогти забезпечити понад 1,3 мільярда автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, які будуть на дорогах десятиліттями.

Міхаель Штайнер, член виконавчої ради з розвитку та досліджень Porsche, сказав, що eFuels «запропонує власникам існуючих автомобілів майже нейтральну альтернативу щодо вуглецю». І це допоможе автовиробнику тримати свої автомобілі з ДВС, старі та нові, на дорозі.

Синтетичне паливо та альтернативи BEV не є чимось новим. Audi випробувала синтетичне дизельне паливо ще в 2010 році, а автовиробники все ще інвестують і розробляють транспортні засоби, що працюють на водні. Ймовірним сценарієм є майбутнє, де численні технології впливають на те, як ми рухаємося, з BEV, воднем і eFuel, доступними для різних застосувань.