Porsche не будет отказываться от бензинового V-8 для Cayenne

На этой неделе Porsche признала, что ее планы по электрификации могут быть слишком амбициозными. Компания как и другие автопроизводители, которые продают электромобили, наблюдают замедление продаж, и многие из них пересматривают свои планы на будущее.

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Четвертое поколение Cayenne дебютирует во второй половине десятилетия как полностью электрический автомобиль, но автопроизводитель также продолжит предлагать наряду с новой модель третьего поколения с бензиновым двигателем.

Porsche продолжит инвестировать в текущее поколение Cayenne, включая совершенствование линейки силовых агрегатов и повышение эффективности двигателя V-8 для соответствия будущим нормам выбросов. Он также потратит деньги на гибриды, предлагая Cayenne с тремя вариантами силовых агрегатов во всем мире до 2030 года и далее.

Хотя Porsche планирует сохранить Cayenne с двигателем внутреннего сгорания, он не отказывается полностью от своих усилий по электрификации. По словам генерального директора компании Оливера Блюма, Porsche может поставлять более 80 процентов своих новых автомобилей как электромобили в 2030 году, если будет спрос потребителей. Однако текущие тенденции продаж предполагают, что переход на электромобили может длиться дольше, чем ожидалось, поэтому Porsche и почти все другие производители корректируют планы.

Автопроизводитель уже тестирует электрический Cayenne в реальных условиях. Первые прототипы официально покинули завод, и через несколько лет они пройдут строгую программу оценки, проехав миллионы миль от сегодняшнего момента до запуска SUV. Он будет работать на архитектуре Porsche Premium Platform Electric и, вероятно, будет иметь несколько конфигураций батареи и трансмиссии.