Новий Porsche Panamera 4S E-Hybrid менш потужний і дорожчий від попередника.

Коли Porsche представив Panamera третього покоління в листопаді минулого року, він показав лише базову модель із заднім і повним приводом разом із гарячим Turbo E-Hybrid.

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Зараз виробник урізноманітнює модельний ряд, випустивши дві додаткові електрифіковані моделі. Вони уникають великого V8 на користь V6, але зберігають пару турбокомпресорів, хоча назва "Turbo" не використовується.

Panamera 4E Hybrid поєднує 2,9-літровий двигун з електродвигуном для загальної потужності системи 463 к.с. Незважаючи на свою вагу, це дуже швидкий седан (технічно це хетчбек), оскільки йому потрібно лише 3,9 секунди, щоб досягти першої сотні, або на 0,3 секунди менше, ніж модель, яку він замінює. Panamera 4S E-Hybrid тепер має 536 к.с., що означає, що Porsche пожертвував 16 конями, зберігаючи той самий крутний момент. Як і раніше, він завершує спринт за 3,5 секунди.

Усі електрифіковані моделі Panamera використовують оновлений акумулятор, ємність якого збільшена на 45 відсотків до 25,9 кВт/год без збільшення фізичного розміру. Акумулятор живить потужніший електромотор, встановлений у автоматичній коробці передач, потужністю 187 к.с.

Porsche поки що не розкриває деталі асортименту моделей для США. Однак ми знаємо, що європейські моделі можуть проїхати на електриці до 96 кілометрів у випадку Panamera 4 E-Hybrid і 92 кілометри для Panamera 4S E-Hybrid. Ці цифри WLTP, ймовірно, зменшаться для діапазону, сертифікованого EPA.

У США Porsche хоче 115 500 доларів США за Panamera 4 E-Hybrid і 126 800 доларів США за Panamera 4S E-Hybrid. Ціна нових моделей становить 6500 і 7600 доларів відповідно. За ці гроші адаптивна пневматична підвіска та матричні світлодіодні фари є стандартними. Також включені комфортні сидіння з регулюванням у 14 напрямках, кермо з підігрівом, двері з плавним закриттям і система допомоги при зміні смуги руху.